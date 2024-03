Orlando: «Inter temibile ovunque! Inzaghi, ecco qual è il vantaggio»

L’Inter vola in campionato dove domani (sabato 9 marzo ore 18) affronterà l’ottimo Bologna di Thiago Motta, reduce da sei vittorie consecutive (i nerazzurri ne hanno 9). L’ex interista Angelo Orlando, intervenuto a Radio Sportiva, parla dell’ottima gestione di Inzaghi delle seconde linee

CONSAPEVOLI – L’Inter è prima in classifica a +15 sulla Juventus seconda e +16 sul Milan terzo. L’ex nerazzurro Angelo Orlando non guarda solo alla stagione in corso: «È un percorso che va avanti da due tre anni. L’anno scorso siamo arrivati in finale di Champions League, perdendo ma giocando alla pari contro il Manchester City. L’Inter è una squadra europea temibile dappertutto ed è una candidata a vincere la Champions League secondo me. Sicuramente hanno preso consapevolezza tutti, si sentono forti e poi Inzaghi è stato bravo a gestire tutti e far migliorare i calcatori. E si sta vedendo in campionato dove siamo avanti 15 punti. C’è la consapevolezza che la squadra è forte e se la può giocare contro tutti».

VANTAGGIO – Orlando parla delle cosiddette seconde linee, gestiti alla grande da Inzaghi: «Questa è la dimostrazione che i giocatori che vanno dentro, come sta facendo Asllani e poi anche gli altri, sono motivati. Io vedo un Arnautovic che entra e fa gol gol, Sanchez che quando viene chiamato fa la differenza. Carlos Augusto pure. Sono giocatori che quando entrano fanno la differenza e questo per un allenatore è il massimo perché cambiando i giocatori più stanchi la squadra non ne risente. Ed è un bel vantaggio».