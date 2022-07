Ventola: «Inter, che attacco quando arrivai! Baggio-Ronaldo? Un ricordo»

Nicola Ventola ricorda il suo passato all’Inter e la prima volta che entrò nello spogliatoio nerazzurro contraddistinto da tantissimi fuoriclasse in attacco. Ha un ricordo specifico

SUPER SQUADRA − Ventola ricorda il suo approdo all’Inter: «Arrivi lì, entri nello spogliatoio e come attaccanti c’erano Djorkaeff che aveva appena vinto il mondiale, Zamorano, Ronaldo, Recoba, Baggio, anche Pirlo, che io sapevo che era un fenomeno e all’epoca era un numero 10, quindi giocava in attacco. C’era anche Moriero, che era considerato un’ala, però era una punta. Io mi sono chiesto ma quando cavolo avrei giocato lì. E invece pronti, via, 5 partite e 5 gol. E l’emozione più bella di quell’inizio è la prima partita in Champions League laddove faccio quel gol su punizione. L’attacco è Baggio-Ronaldo-Ventola e la punizione la fanno calciare a me. E quindi quello è un altro ricordo immenso, a vent’anni a far gol in Champions League in quella maniera lì». Così A Football news 24.