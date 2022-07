Spalletti: «Dybala ha richieste alte, ci sono diverse squadre dietro a lui»

Luciano Spalletti, dopo l’amichevole tra Napoli e Perugia vinta 3-0 dagli azzurri, ha risposto alla domanda su Dybala. Il giocatore, seguito anche dall’Inter, è vicino alla Roma

CONTRATTO ALTO − Spalletti dal ritiro di Dimarco si è espresso su Dybala. Queste le sue parole: «Prima delle entrate bisogna riuscire a fare le cessioni, e poi siamo costretti a dare in prestito i giocatori. Dybala? Non so se questo discorso vale anche per lui. Leggo sul giornale che ci sono diverse squadre dietro. Probabilmente ha un contratto alto, per lo meno le sue richieste sono alte per il momento. Per questo la società dovrà pensarci bene».