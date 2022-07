Maddaloni: «Inter un gradino sopra tutte, la Juventus lotterà per vincere»

Massimiliano Maddaloni si è concentrato sul prossimo campionato di Serie A. L’allenatore ha dato una sua graduatoria iniziale che vede l’Inter davanti a tutte

GRADUATORIA − Maddaloni dice la sua sul prossimo campionato: «Io credo che la Juventus lotterà per vincere il campionato. Se dovessi fare una graduatoria in questo momento direi che l’Inter è un gradino sopra a tutti. Il Milan è vero che è campione d’Italia, ma rispetto all’anno scorso qualcosa concederà. Ha avuto un filone sicuramente vincente anche grazie al fatto che le altre concorrenti hanno buttato via da sole le loro occasioni. Mi aspetto un campionato ancora più equilibrato in cui anche la Juventus potrà dire la sua». Le sue parole a Juventus news 24.