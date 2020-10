Vanni: “Per sostituire Lukaku, Conte deve seguire l’esempio del Milan”

Franco Vanni

Franco Vanni, giornalista di Repubblica, ha commentato il momento dell’Inter negli studi di “Sky Sport 24”. Focus sull’infortunio di Lukaku e sulle alternative di Conte per sostituire il belga

CORAGGIO – L’infortunio di Lukaku ha aperto una grossa falla nello schieramento tattico dell’Inter di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro si sta scervellando per trovare la soluzione migliore. Ne ha parlato anche Franco Vanni, noto giornalista di “Repubblica”: «Credo che Conte non si staccherà dall’idea delle due punte, che per lui sono un modello in cui credere. Andrea Pinamonti deve essere schierato e in questo l’Inter deve seguire l’esempio del Milan, quando ha fatto giocare Colombo e Daniel Maldini. Tanto con cinque cambi si può sempre correggere tutto in corsa. Ma se tieni i giovani in rosa, la cosa giusta da fare è mandarli in campo quando ne hai bisogno. Lautaro Martinez? Ha qualità incredibili ed è super congeniale al gioco di Conte. Lui è molto impulsivo e ha questi momenti di nervosismo. Ma quando si sblocca lo fa in maniera prorompente. Credo che Conte, memore dello scorso anno, lo aspetterà senza metterlo in discussione».