Lukaku fuori per Inter-Parma, ecco qual è stato il momento dell’infortunio

Lukaku Inter

Romelu Lukaku non ci sarà per Inter-Parma, sfida in programma domani alle ore 18:00. Il calciatore si è fermato per un risentimento muscolare. Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa della vigilia, ha velato il momento esatto dell’infortunio del belga

INFORTUNIO – Romelu Lukaku non sarà a disposizione di Antonio Conte in vista di Inter-Parma, gara in programma domani alle ore 18:00. Il tecnico nerazzurro, nel corso della conferenza stampa della vigilia, ha svelato il momento esatto in cui il belga ha patito l’infortunio. Ecco le sue parole: «Lukaku? Ha avuto questo problemino muscolare durante la partita contro lo Shakhtar Donetsk, precisamente quando è andato a calciare la punizione. Ha avuto e ha tuttora quest’affaticamento, questo problema: è inevitabile e giusto recuperarlo nel migliore dei modi».