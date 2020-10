FOTO – Handanovic promotore di una campagna per bambini sordociechi

View this post on Instagram

Le mani sono uno strumento prezioso. Per i bambini sordociechi sono il contatto con il mondo. A causa del Covid19, adesso sono ancora più isolati. Noi possiamo aiutarli con un SMS al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano @legadelfilodoroonlus #unastoriadimani

A post shared by Samir Handanovic (@samirhandanovic) on Oct 30, 2020 at 7:42am PDT