Inter-Parma: Conte ha due idee per sostituire Lukaku. Eriksen chiave – Sky

Romelu Lukaku Inter-Milan

L’infortunio di Lukaku ha aperto una voragine nell’attacco nerazzurro. Per Inter-Parma di domani, Antonio Conte sta mettendo sul tavolo tutte le possibili soluzioni tattiche. Secondo Matteo Barzaghi, giornalista di “Sky Sport”, al momento le più credibili sono due, ed Eriksen giocherebbe titolare in entrambi i casi

STRATEGIA – Romelu Lukaku ha resistito praticamente un anno intero. Ma nella giornata di ieri è arrivata la notizia che Conte non avrebbe mai voluto leggere: problema muscolare per il belga, salterà sicuramente Inter-Parma (ed è già una tragedia) olte al grosso punto interrogativo per le prossime (ravvicinatissime) sfide. Domani, a San Siro, Conte sarà chiamato a raschiare il fondo della propria rosa. Secondo Matteo Barzaghi, le soluzioni tattiche sul tavolo sono due: «La prima prevede Ivan Perisic, in netto vantaggio su Pinamonti, come partner offensivo di Lautaro Martinez – dice il giornalista di “Sky Sport” – . Io credo che a prescindere da tutto, in attacco sarà rivisto qualcosa a livello di posizionamento. Perisic potrebbe agire più defilato ed Eriksen insieme a lui alle spalle dell’argentino. Piano B? C’è Pinamonti, ma è complicato decifrare cosa ha in testa Conte. Potrebbe esserci anche l’idea Eriksen dietro le due punte Pinamonti e Lautaro Martinez. In questo caso, dal punto di vista tattico, non cambierebbe nulla. Ma staremo a vedere».