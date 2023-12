Trevisani: «Quando l’Inter prende campo divampa! E occhio a un nome»

Trevisani celebra l’Inter per la prestazione di ieri sera a Napoli. Il giornalista, in studio a Sport Mediaset, trova anche un protagonista meno elogiato di altri.

AL MEGLIO – Per Riccardo Trevisani ieri si è vista una prova di forza: «Veramente importante, perché abbiamo sempre detto che l’Inter ha il centrocampo più forte in Italia e uno dei più forti d’Europa. L’ha dimostrato anche ieri: Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu hanno incantato. L’attacco dà sempre risposte: Lautaro Martinez fa un gol a partita e Marcus Thuram segna nelle gare in cui non segna il compagno. Quando riesce a prendere campo divampa nelle situazioni di spazi larghi. L’Inter riesce a spaziare il campo come nessuno, quando ha tempo e modo di giocare è una squadra micidiale. Il Napoli, che ha fatto una buona partita, si è dovuto arrendere alla forza dell’Inter che quando è andata in vantaggio ha dominato la gara».

I RUOLI – Trevisani valuta i protagonisti non solo di Napoli-Inter: «Yann Sommer. Un portiere partito in sordina, che ha fatto qualche errore come contro il Sassuolo ma sta diventando una garanzia. Sommer ieri è protagonista assoluto, ieri l’Inter vince 0-3 ed è un distacco molto largo anche grazie al portiere: le parate su Eljif Elmas e Khvicha Kvaratskhelia sono eccezionali. Sono tutti gli undici che vanno bene: l’attacco segna, il centrocampo costruisce, la difesa tiene e l’allenatore sta gestendo le cose in maniera straordinaria. Pur funzionando tutto l’Inter ha solo due punti di vantaggio sulla Juventus, quindi il campionato è molto vivo».