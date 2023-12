Bastoni, settimana importante: recupero in attesa di altri due (+1)

Una settimana intera tra due partite è certamente qualcosa di raro in casa Inter, vista l’abitudine a giocare ogni tre giorni. Ma la pausa tra la gara di Napoli e la prossima contro l’Udinese è importante per recuperare al massimo Alessandro Bastoni, ma non solo.

RECUPERI IN VISTA – Con l’emergenza in difesa per l’Inter acuita dal problema sofferto da Stefan de Vrij contro il Napoli, avere una settimana di tempo fino alla prossima partita – quella di sabato a San Siro contro l‘Udinese – è manna dal cielo. Specialmente per poter completare il recupero di Alessandro Bastoni, ormai pronto per rientrare in campo dopo aver saltato i tre impegni contro Juventus, Benfica e Napoli. Un rientro decisamente fondamentale per Simone Inzaghi, vista l’importanza che il difensore ricopre nello scacchiere nerazzurro. Ma questa settimana può regalare tempo prezioso anche per valutare nel dettaglio le condizioni proprio di de Vrij e anche di Denzel Dumfries, anch’egli uscito per un problema muscolare nel finale della gara di ieri. Senza dimenticarsi di Benjamin Pavard, il cui recupero però necessita di ulteriore tempo, con un rientro in campo previsto tra 15 giorni. Alessandro Bastoni apre dunque la strada dei ritorni in campo, specialmente in difesa. Una settimana per recuperare al meglio in vista di un altro terzetto di gare importanti, a partire proprio da quella contro i friulani, passando per la Real Sociedad e finendo con la trasferta di Roma contro la Lazio.