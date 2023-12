De Vrij domani esami con un altro! Ma per l’Inter una bella notizia − Sky

Inzaghi ha assegnato all’Inter un giorno di riposo dopo lo 0-3 di Napoli e domani de Vrij sarà sottoposto agli esami clinici per capire l’entità del problema. Ma c’è anche una bella notizia.

DOPPIA NOTIZIA −Domani esami sia per Stefan de Vrij che per Denzel Dumfries. I due sono usciti anzitempo dalla partita vinta dall’Inter per 3-0 a Napoli. Preoccupano più le condizioni del centrale, che è uscito nei primi minuti del match per un problema all’adduttore. Come riferisce Matteo Barzaghi, in collegamento da Milano per Sky Sport 24, oggi riposo per la squadra di Simone Inzaghi. Intanto arriva anche una bella notizia: contro l’Udinese ci sarà Alessandro Bastoni. Per Benjamin Pavard, invece, ancora 15 giorni e sarà nuovamente arruolabile.