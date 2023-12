P. Cannavaro: «Napoli-Inter 0-3 bugiardo ma dimostra forza! In difesa…»

Cannavaro commenta lo 0-3 di Napoli-Inter e la lotta Scudetto in Serie A. L’ex capitano del Napoli, intervenuto in collegamento con “Speciale Serie A” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, elogia l’Inter di Inzaghi nonostante non sia d’accordo con il risultato troppo netto

RISULTATO BUGIARDO – Si parlerà ancora molto di Napoli-Inter ma nel caso di Paolo Cannavaro il punto di vista è quello interno alle vicende azzurre: «Ero allo stadio, l’ho vista dal vivo. La percezione da fuori era quella. Il Napoli sicuramente non meritava lo 0-3. Probabilmente… Anche se l’Inter, ai punti, ha fatto qualcosina in più del Napoli a livello di intensità. Risultato bugiardo che non fa bene alla squadra in questo momento. Lo stadio ha capito il momento e sa che non è un risultato giusto. Il campionato sta dicendo che l’Inter sta facendo quello che ha dimostrato in Champions League l’anno scorso, cioè che è una corazzata da battere. La Juventus con il suo “corto muso” è la squadra più italiana del campionato. E le altre in Serie A stanno facendo fatica a stare al passo delle prime due». Questo il pensiero di Cannavaro dopo il netto 0-3 di Napoli-Inter.

Paolo Cannavaro oltre Napoli-Inter

DIFESA AFFIDABILE – Cannavaro si sofferma sul potenziale difensivo nerazzurro: «I numeri dell’Inter in difesa fanno la differenza. Non parlo solo dei difensori ma della consistenza che ha tutta la squadra quando non è in possesso palla. Prima di fare gol all’Inter devi lavorare tanto! Il modulo non ti fa scoprire troppo ma Simone Inzaghi riesce a rendere il 3-5-2 più offensivo. I numeri non sono tutto ma questi ti danno la sicurezza. Da ex difensore dico che non è mai merito solo dei difensori. Perché i primi difensori devono essere gli attaccanti e nell’Inter lo sono. L’Inter lavora molto bene in questo, anche se ha un centrocampo molto molto tecnico ma che sa sacrificarsi. Poi, quando ti arriva un tiro in porta, c’è Yann Sommer che para! Lautaro Martinez fuori dall’area è davvero difficile da marcare: a Napoli ha fatto un controllo da fuoriclasse assoluto». Così Paolo Cannavaro sulla forza dell’Inter di Inzaghi, di nuovo capolista in Serie A.