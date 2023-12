Marotta: «L’Inter è andata avanti senza Skriniar e direi anche bene!»

Giuseppe Marotta risponde alle domande di alcuni bambini per il format di Cronache di Spogliatoio. Fra i temi trattati dall’Amministratore Delegato dell’Inter l’addio tanto discusso di Milan Skriniar e la bravura e serietà di Matteo Darmian. Ma non solo.

DIVERGENZE – La mancata vendita dell’Inter di Milan Skriniar, ora al PSG, ha fatto molto parlare un anno fa. Ora Giuseppe Marotta prova a fare chiarezza così: «Ci sono state un po’ di divergenze e difficoltà tra Skriniar e l’Inter, questo ha portato a una rottura di quello che era il rapporto di amicizia e appartenenza. Per cui le strade si sono divise, lui è andato a Parigi e l’Inter è andata avanti senza di lui, direi bene. Qual è stata la trattativa andata meglio per un calciatore poco quotato? Un esempio recentissimo è Matteo Darmian, Giocatore che ha giocato in Nazionale e un grandissimo protagonista. Darmian è un ragazzo che Ausilio ed io abbiamo preso per pochissimi soldi e oggi vale e molto molto di più. Uno di quelli che stimo di più per la serietà, per le capacità e per un insieme di valori. Vi auguro di prenderlo come esempio perché è un ragazzo che piano piano ha dimostrato il suo valore senza che i media gli abbiano dato tanto spazio».