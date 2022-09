Sconcerti: «Brozovic, assenza pesante. Asllani? No, punto su un altro»

La notizia dell’infortunio per Marcelo Brozovic è arrivata come un fulmine a ciel sereno per l’Inter, che dovrà fare a meno del croato per diverse partite. Analizzando le possibili soluzioni, Mario Sconcerti ha scartato l’idea Kristjan Asllani. Un altro secondo lui prenderà il posto del numero 77 a centrocampo, come sostenuto sulle frequenze di TMW Radio.

RITMI E SOSTITUTI – Marcelo Brozovic infortunato è, senza ombra di dubbio, una brutta notizia per l’Inter. Come sostiene anche il giornalista Mario Sconcerti: «L’Inter è abituata ai ritmi di Brozovic e l’assenza di chi ti dà i ritmi è importante. Finora Inzaghi non ha dimostrato troppa fiducia in Asllani. Ora arriva una partita importante e servirà un uomo di esperienza. Quando Brozovic si è fermato, l’Inter ha sempre pagato pegno. Finora aveva deluso, è vero, ma vedremo come verrà sostituito. Io mi affiderei sempre a Mkhitaryan. Asllani di situazioni così ne ha già passate, mi sembra che sia Inzaghi che lo veda molto poco e ci deve essere un perché».