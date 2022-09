Brozovic, previsti nuovi controlli. Lukaku punta Inter-Roma – Sky

La notizia del giorno in casa Inter è, sicuramente, l’infortunio in UEFA Nations League per Marcelo Brozovic. Secondo quanto riporta l’inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile Andrea Paventi, domani sono previsti nuovi controlli per il centrocampista. Nel mentre, Romelu Lukaku si prepara a rientrare per la gara contro la Roma.

NUOVI CONTROLLI – Marcelo Brozovic pronto a rientrare a Milano, dove sarà sottoposto ad altri controlli. Mentre in casa Inter si pensa a come sostituirlo. Questi gli aggiornamenti di Andrea Paventi: «Domani tornerà e farà altri controlli, ma l’infortunio presuppone dalle tre alle quattro settimane di stop se dovesse essere di primo grado. Salterà almeno sei o sette partite in un momento delicato. Lui è stato un giocatore difficilmente sostituibile, lo si è visto lo scorso anno quando è mancato tre partite. Ora è una grande opportunità per Asllani, ma è inevitabile essere preoccupati».

RECUPERO ULTIMATO – In occasione di Inter-Roma, però, Simone Inzaghi si prepara a rilanciare in campo Romelu Lukaku: «È chiaro che doveva rimettersi in condizione, visto che aveva giocato pochissimo. Quando ha giocato ha comunque fatto un gol e un assist. Si è preparato tantissimo in questo periodo per recuperare e ha tanta voglia, voleva recuperare nei tempi stabiliti e rientrare nella Roma. Il valore del calciatore lo dicono le sue stagioni in Italia. Chiaro che Inzaghi dovrà aggiustare qualcosa con lui in campo. Insieme a Lautaro Martinez formano una coppia fortissima»