Dimarco in gol con la Nazionale! Suo il raddoppio in Ungheria-Italia

È in corso in questi minuti la sfida di UEFA Nations League tra Ungheria e Italia. Gli azzurri conducono nel risultato per due reti a zero, grazie anche al sigillo appena siglato da Federico Dimarco dell’Inter.

RADDOPPIO – C’è anche un po’ di Inter nel momentaneo 0-2 dell’Italia contro l’Ungheria. Da poco – al minuto 52 – è infatti arrivato il raddoppio degli azzurri, siglato nientemeno che da Federico Dimarco. Azione manovrata della squadra di Roberto Mancini con una bella palla di Jorginho, Cristante raccoglie e mette in mezzo con un cross teso che trova sul secondo palo proprio l’esterno sinistro nerazzurro.