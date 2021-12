Sarri: «Lazio in Champions League solo quando non c’erano Inter e Milan»

Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Genoa, sfida in programma domani alle ore 18.30 valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Il tecnico biancoceleste tira in ballo Inter e Milan parlando dell’obiettivo Champions League della sua squadra

OBIETTIVO TROPPO AMBIZIOSO – Maurizio Sarri, alla vigilia di Lazio-Genoa, fa capire che l’obiettivo Champions League per la squadra biancoceleste è forse troppo ambizioso al momento: «Questa squadra ha fatto la Champions una volta sola negli ultimi anni, in una stagione in cui non c’erano né Inter né Milan. In sette anni solo una volta ha raggiunto il proprio obiettivo. Adesso se rapporti a quanto successo gli ultimi due anni la situazione è cambiata. I calciatori in testa devono avere la voglia di togliersi i difetti che hanno mostrato fino ad ora».