Cairo: «Bremer? Mai parlato con Inter o Milan! E’ nostro e rimane con noi»

Cairo, a margine dell’assemblea di Lega Serie A (vedi articolo), ha parlato di Bremer e del presunto interesse di Inter e Milan. Il presidente granata smentisce categoricamente i rumors di mercato. Di seguito le sue dichiarazioni

SMENTITA CATEGORICA – Urbano Cairo, presidente del Torino, smentisce categoricamente di aver parlato con l’Inter per quanto riguarda Gleison Bremer: «Assolutamente no, io per il momento non ho parlato con nessuno. Comunque Bremer è un nostro giocatore. Assolutamente non ho mai pensato di vendere Bremer a gennaio, sono cose che ho letto su qualche giornale scandalistico. Bremer è nostro, rimane con noi per questo campionato, poi si vedrà».