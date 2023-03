Sarri: «Corsa Champions League? Napoli anomalo, le altre in linea»

Maurizio Sarri ha parlato della corsa Champions League in campionato con biancocelesti, Inter, Milan e Roma coinvolte. Il tecnico difende la competitività del torneo

CAMPIONATO − In conferenza stampa, Sarri ha risposto così sulla corsa Champions: «Il mio Napoli perse un campionato a 91 punti, non era mai successo. Qualcuno ha detto che le squadre in zona Champions League non stanno correndo, ma non è vero, sono in linea con l’anno scorso. C’è l’anomalia del Napoli quest’anno, che abbiamo vissuto in passato con la Juventus. Il nostro campionato è molto competitivo». La lotta coinvolge oggi Inter, Milan, Lazio e Roma.