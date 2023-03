Allegri: «In Serie A siamo secondi! Condizioni Di Maria e Chiesa…»

Massimiliano Allegri rincara la dose sulla seconda posizione della Juventus nonostante il meno 15. Poi dà aggiornamenti su Di Maria e Chiesa. L’Inter osserva

BILANCIO − Allegri a Sky Sport aggiorna sulle condizioni degli infortunati anche in vista dell’Inter e fa un bilancio del campionato: «Di Maria non in condizione, sta meglio, ma difficilmente partirà titolare domani. Chiesa ha fatto un buon allenamento, è a disposizione dalla panchina. Bilancio della stagione? Momentaneamente in campionato abbiamo fatto i punti sul campo, 53, e siamo secondi. Mancano 11 partite e dobbiamo cercare di rimanere dentro la corsa alla Champions League. Poi abbiamo la Coppa Italia, ma i bilanci adesso sono ballerini. Serve fare un passo alla volta».