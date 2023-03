Costacurta: «Inter passiva? Conta risultato! Derby italiano ai quarti»

Costacurta rianalizza la qualificazione dell’Inter contro il Porto. Per l’ex difensore la cosa più importante era il risultato e meno la prestazione. Ai quarti si auspica derby italiano

CONTA IL RISULTATO − Le parole di Alessandro Costacurta, su Sky Sport, all’indomani della qualificazione dei nerazzurri: «Inter un po’ troppo passiva, ma a parte gli ultimi 10’ non ha rischiato nulla. Dal punto di vista offensivo si poteva fare di più, ma a volte bisogna vedere il risultato e basta senza andare oltre. Alla fine, l’Inter ha vinto all’andata e pareggiato senza prendere gol al ritorno, ha meritato il passaggio del turno. Quindi bravi! Mi auguro ai quarti un derby italiano in modo che sicuramente una possa andare avanti perché se per puro caso l’Inter incontrasse il Bayern Monaco, il Milan il Real Madrid e il Napoli il Manchester City ci sarebbe il forte rischio di perderle tutte».