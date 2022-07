Plastino: «Dybala, Roma la più probabile. Bremer-Inter adattabile con poco»

In serata si è diffusa una voce che darebbe Dybala molto vicino alla Roma (vedi articolo). Plastino, da Microfono Aperto su Radio Sportiva, ribadisce l’opzione giallorossa e parla del possibile arrivo di Bremer all’Inter, anch’esso dato vicino (vediarticolo).

RICHIESTI SUL MERCATO – Michele Plastino non vede Paulo Dybala pronto a vestire il nerazzurro. Anzi, per il giornalista sono due le opzioni fra cui il Napoli: «Aurelio De Laurentiis è uomo di spettacolo, Dybala potrebbe infiammare la gente. Un argentino che gioca al Maradona potrebbe far dimenticare alcune mancanze. Ma la squadra che vedo più probabile in Italia è la Roma, per quello che aveva detto José Mourinho e per l’avvallo di Francesco Totti, che a Roma conta qualcosa. Gleison Bremer può adattarsi nella difesa dell’Inter? Tutto sempre dipende dalla forza di persuasione e di insegnamento da parte degli allenatori. L’allenatore, per me, se è capace e ha il modo di entrare nella testa del giocatore ci mette tre allenamenti per capire come passare dalla difesa a tre o a quattro».