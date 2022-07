Colonnese: «Bremer difensore antico, mi piace ma attenzione. Skriniar? Campione!»

Bremer appare molto vicino all’Inter, con l’inizio della prossima settimana che dovrebbe portare alla chiusura (vedi articolo). Colonnese, in collegamento con Radio Sportiva, avverte sull’inserimento del brasiliano: non al posto di Skriniar.

SCAMBIO NO, MEGLIO AGGIUNTA – Da ex difensore, Francesco Colonnese è adatto per dare un giudizio sui nomi di mercato che girano per l’Inter: «Gleison Bremer è forte, mi piace molto. Giocatore antico, difensore di una volta: nell’uno contro uno è molto aggressivo. Però, come sempre, voglio vedere le qualità di questi difensori in una grande squadra: cambia molto. Bremer ha giocato molto bene in una difesa a tre, Milan Skriniar ha dimostrato di essere un campione e un fenomeno assoluto perché sa giocare a quattro e ha imparato la difesa a tre. Bisogna vedere Bremer su questo, perché attenzione: nella difesa a tre ha giocato sempre centrale, mentre all’Inter farebbe il centro-destra al posto di Skriniar. Fare il centrale è una cosa, il braccetto un’altra».