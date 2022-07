Bremer, battute finali! E si chiude prima della cessione di Skriniar – SI

L’Inter è pronta ad accogliere il suo nuovo difensore centrale, Gleison Bremer. L’affare si potrà chiudere in questi giorni come confermato da Alfredo Pedullà (vedi articolo) e arriverà prima dell’addio di Skriniar.

CHIUSURA – Incredibile, ma vero: l’Inter ha in pugno Bremer. L’affare con il Torino si chiuderà nei prossimi giorni con la società nerazzurra che è pronta ad accogliere il difensore brasiliano. Ma le novità non finiscono qui. Come racconta Michele Criscitiello, Ceo di Sportitalia che ha dato la notizia in esclusiva su Bremer, il difensore arriverà prima che venga ceduto Milan Skriniar. Lo slovacco, assieme all’Inter, attendono il rilancio decisivo del Psg che al momento non è ancora arrivato. Una grande operazione di mercato dunque da parte della dirigenza nerazzurra con Bremer che è pronto a vestire il nerazzurro.

Fonte: Twitter Michele Criscitiello