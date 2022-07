Radio Radio: «Dybala ha detto sì alla Roma! Fonte certa e vicina a lui»

L’Inter nei prossimi giorni chiuderà l’affare per Gleison Bremer. Il difensore brasiliano sarà il sesto acquisto di questo mercato. Intanto però, su Paulo Dybala, arriva una notizia bomba.

NOTIZIA – L’Inter ha seguito per mesi Paulo Dybala. L’argentino, svincolatosi dalla Juventus, ha più volte avuto contatti con la squadra nerazzurra per approdare a Milano. Secondo quanto scrive però Radioradio.it, l’affare con l’Inter è saltato e la Joya ha detto sì alla proposta della Roma! La fonte è una fonte vicinissima all’argentino che, in passato, ha dato conferme sull’approdo di Koulibaly al Chelsea e anche di Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus. Dunque ora si tratta di attendere e vedere se arrivano conferme, ma la Roma è sicuramente una contenente dell’Inter per accaparrarsi la qualità dI Dybala.

Fonte: Radioradio.it