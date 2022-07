Bremer sarebbe il sostituto di Ranocchia. Alla faccia del sostituto…

L’Inter ha in pugno Gleison Bremer del Torino. Già settimana prossima si potrà chiudere l’operazione per portarlo a Milano come…sostituto di Andrea Ranocchia.

SOSTITUTO – L’Inter in questo mercato ha salutato Andrea Ranocchia. Il difensore centrale infatti, dopo aver visto terminare il suo contratto, si è accasato al Monza di Galliani e Berlusconi. Per sostituirlo l’Inter non ha pensato a un uomo di secondo fascia, anzi, sta per prendere il miglior difensore della scorsa stagione, Bremer. Alla faccia del sostituto! Questo verrebbe da pensare visto il potenziale e il valore di Bremer. Senza nulla togliere a Ranocchia, il difensore brasiliano sulla carta parte alla pari se non davanti a de Vrij, vero titolare dell’Inter al centro della difesa. Con Bremer non solo si completerebbe il reparto a livello numerico ma si alzerebbe il livello della qualità!