Bremer-Inter: chiusura. Ma Juventus tenta un disperato assalto – Sky

L’Inter è prossima a chiudere per Gleison Bremer. L’affare nella settimana prossima si potrebbe concretizzare anche se, la Juventus, è pronta ad un ultimo disperato assalto.

ASSALTO – L’Inter ha in pugno Gleison Bremer con i nerazzurri che a inizio settimana prossima incontreranno il Torino per definire gli ultimi dettagli. Secondo quanto racconta Luca Marchetti a Sky Sport però, la Juventus non molla la presa per il difensore brasiliano e prova il rilancio disperato. Ecco l’incastro però che si dovrebbe verificare. «Bremer è più vicino all’Inter ma la Juventus, se domani prenderà i soldi di de Ligt, farà l’offerta per accontentare il Torino». Dunque, se de Ligt uscisse dalla Juve in breve tempo allora ci sarebbe un assalto, ma altrimenti, sarà al 100% Inter.