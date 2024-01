Pinamonti: «Io in Nazionale? Tolto l’anno all’Inter una caratteristica»

Pinamonti ha deciso Sassuolo-Fiorentina, con il gol dell’1-0 al 9′ poi non seguito da altre reti nonostante diverse situazioni. Intervistato nel post partita di Sky Sport, ha ricordato il periodo all’Inter nel 2020-2021.

DA AZZURRO – Ad Andrea Pinamonti, in gol stasera, viene chiesto perché finora non è mai stato convocato dall’Italia: «Sinceramente non so rispondere. Sicuramente anche il fatto che, a parte l’anno all’Inter dove ho giocato praticamente mai, sono sempre stato in squadre che giocano per la salvezza. Di conseguenza è anche una cosa abbastanza logica che in una squadra per la salvezza, che crea meno, non ci siano le condizioni migliori per un attaccante. Non ho mai detto di essere un attaccante che prende palla a centrocampo, ne scarta due e va in porta. Questo sicuramente ha influito, non mi nascondo e non metto le mani indietro. Ma non so perché non sia in Nazionale: cerco di fare del mio meglio per arrivarci».