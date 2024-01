Arnautovic disastro in Inter-Verona, cambia i piani sul mercato? La reazione – Sky

Il subentro di Arnautovic in Inter-Verona è stato ben oltre i limiti del grottesco, con un gol divorato e un altro dove è stato molto sfortunato. Oltre a diverse altre giocate pessime. Da L’Originale su Sky Sport, Di Marzio parla della questione mercato.

L’OPZIONE – Marko Arnautovic è riuscito a essere il peggiore in campo in Inter-Verona, pur essendo subentrato al 73′. Gianluca Di Marzio prova a capire cosa succederà sul mercato in attacco: «Fino a questa mattina non c’era l’idea di intervenire, poi se la partita di oggi può aver cambiato i piani… L’Inter negava in maniera molto forte e ferma il fatto di dovere e volere intervenire sul mercato in quel ruolo. Sia perché non uscirebbe Alexis Sanchez, che in tanti davano in partenza, sia perché avevano e hanno fiducia in Arnautovic su cui hanno speso otto milioni più bonus. Dopo l’acquisto di Tajon Buchanan il budget è ridotto, quasi esaurito, quindi andare a trovare un attaccante sul mercato che dia più garanzie di Arnautovic e Sanchez… Dovrebbe prenderne un quinto senza soldi e più forte di questi due: non è facile».