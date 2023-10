Paventi: «Inter, equazione perfetta! Una tradizione da tenere alta»

Si procede ad alta velocità verso Inter-Salisburgo di domani. Alla vigilia del ritorno in Champions League Andrea Paventi, intervenuto su Sky Sport 24, fa il punto sulla squadra di Inzaghi, che poco fa ha rilasciato alcune dichiarazioni.

SOLIDITÀ – Andrea Paventi mette in luce una tendenza che l’Inter deve continuare a inseguire: «L’Inter deve mantenere alta la tradizione in casa. Nelle ultime sei ha vinto in cinque occasioni non incassando gol. L’unica gara in cui ha preso gol è quella gol Benfica ma fu influente visto che aveva ipotecato la qualificazione a Lisbona. L’Inter in questo momento è una squadra che sta bene. Ha avuto una piccola flessione con Sassuolo e Bologna ma poi per il resto del campionato ha mantenuto solidità ed efficacia. Un’equazione perfetta tra l’equilibrio difensivo, che la rende migliore difesa del campionato, e l’attacco con Marcus Thuram e Lautaro Martinez, due che segnano tanto».