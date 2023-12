Pardo: «Napoli-Inter partita fondamentale! Ci dirà molto su…»

Napoli-Inter in campo questa sera per il big match che può influire molto sugli equilibri in vetta alla classifica. L’opinione di Pierluigi Pardo, intervenuto su Radio 24

IMPORTANTE – Queste le considerazioni di Pardo: «Napoli-Inter dovrebbe essere una partita spettacolare. Diversa dal match contro la Juventus per le caratteristiche. Speriamo ci siano gol ed emozioni. Una partita che ci dirà molto soprattutto della forza dell’Inter che in tanti, e mi metto fra questi, considerano la squadra più forte con mezzo metro sugli altri. Una partita fondamentale per il momento che dirà se il primato dell’Inter continua, se la Juventus tornerà in vetta alla classifica e che può dare segnali al Napoli, che se vince rientra, e al Milan che se i nerazzurri non vincono è a -4».