Udinese, pari clamoroso prima dell’Inter! Il Verona la riacciuffa allo scadere

Udinese-Verona è terminata con il punteggio di 3-3. Partita rocambolesca con la squadra di Cioffi che si fa rimontare due volte

VITTORIA – Rocambolesco pari fra Udinese e Verona. Una partita scoppiettante in cui i bianconeri si fanno rimontare per ben due volte. Nel primo tempo subito brutte notizie per Cioffi che perde Success per infortunio: al suo posto entra Lucca che sarà uno dei protagonisti di giornata. I bianconeri non accusano il colpo e al 16′ trovano il vantaggio con Kabasele che, sottomisura, devia in rete una punizione di Samardzic. Il 2-0 dei padroni di casa arriva al 30′: Pereyra pesca il taglio di Lucca che, di destro, batte Montipò. Sembra fatta per la squadra di Cioffi ma il Verona ha un sussulto: al 35′ conquista un calcio di rigore per tocco di mano di Kabasele su tiro di Ngonge. Sul dischetto si presenta Djuric che non sbaglia. Al 61′ arriva il gol del pareggio del Verona: Ngonge segna di rovesciata su assist di Suslov. Al 72′ nuovo vantaggio dell’Udinese con Lucca che trova la sua doppietta con un perentorio colpo di testa. Sembra fatta per la squadra di Cioffi ma al 97′ arriva la beffa: cross di Ngonge, uscita sbagliata di Silvestri ed Henry che segna di testa la rete del 3-3. Nel prossimo turno la squadra bianconera affronterà l’Inter.