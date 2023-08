Palmeri: «Atalanta, due dei tre acquisti più costosi. Frattesi…»

L’Inter si è mossa tanto sul mercato in questa sessione estiva, è in atto ancora una vera e propria rivoluzione. Davide Frattesi il più costoso, Tancredi Palmeri parla però degli investimenti di un’altra squadra.

INVESTIMENTI – Tanti movimenti in Italia sul mercato in questa sessione estiva. Inter e Atalanta hanno attuato una vera e propria rivoluzione, Tancredi Palmeri su Twitter così sulla squadra di Gian Piero Gasperini: «Senza rendercene conto, l’Atalanta ha realizzato due dei tre acquisti più costosi in Serie A finora. Il primo è stato Davide Frattesi dell’Inter per 37 milioni di euro, il secondo El Bilal dell’Atalanta per 31 e il terzo Scamacca per 30 sempre dei bergamaschi».