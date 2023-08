Audero come vice Sommer, l’Inter pensa ad una formula – RAI

La firma di Yann Sommer non basta per risolvere la questione portieri. L’Inter lavora per un secondo, Ciro Venerato sulla Rai cita Emil Audero come possibilità.

FORMULA – Yann Sommer non sarà l’unico portiere acquistato dall’Inter in questa sessione di mercato. Dopo lo svizzero la dirigenza pensa ad un altro come secondo. Emil Audero dalla Sampdoria è il preferito per questa stagione, la formula a cui si pensa è un prestito con diritto fissato alla prossima secondo Ciro Venerato dalla Rai.