Fordos: «Voglio migliorare, Serie A campionato molto difficile»

La stagione dell’Inter Women è appena iniziata, la squadra di Rita Guarino è in fase di preparazione. La giocatrice Beatrix Fordos ha parlato ai microfoni del club nerazzurro.

INIZIO – Beatrix Fordos rilascia una dichiarazione direttamente dal ritiro sulla nuova Inter Women: «Sto bene, avevo voglia di tornare qui per iniziare la preparazione, per rivedere le mie compagne e lo staff. Sono felice di essere di nuovo qui, stiamo lavorando sodo in questa preparazione, abbiamo tutte voglia di lavorare. Non vediamo l’ora di giocare delle partite. Nella scorsa stagione ho visto che potevo migliorare ancora molto, in allenamento e in partita. Ero contenta di questo e tutti mi hanno dato una mano. Voglio migliorare anche quest’anno, voglio lavorare sui miei punti deboli e su quelli di forza. Devo migliorare con il piede sinistro e nella velocità. Ci sono giocatrici nuove, dobbiamo fare in modo che si inseriscano e dimostrare che siamo forti e compatte. Sarà importante che tutte diano il massimo, ma sarà più importante giocare come una squadra ed essere unite. Serie A è un campionato molto difficile, migliora di anno in anno. Può succedere di tutto, possono esserci delle sorprese e sarà duro».