Moro: «Kaio Jorge molto simile a Lautaro Martinez. Lo segnalai ad Ausilio»

L’Inter ha salutato Romelu Lukaku e ora pensa già all’imminente futuro. I nerazzurri hanno perso Big Roma ma potranno puntare su Lautaro Martinez. L’argentino si appresta ad iniziare la sua quarta stagione a Milano (vedi articolo). L’ex osservatore dell’Inter Adelio Moro, paragona el toro a Kaio Jorge.

FURBIZIA – Intervistato da ‘Tuttosport’, l’ex talent scout dell’Inter Moro ha analizzato il profilo del giovanissimo brasiliano acquistato dalla Juve in questi giorni. Kaio Jorge, 19enne del Santos, sbarca a Torino dove avrà il compito di affermarsi nel calcio europeo. Il brasiliano, come raccontato da Moro, somiglia molto all’interista Lautaro Martinez. «Kaio Jorge ha qualcosa di Firmino però lo rivedo molto di più in Lautaro Martinez alla sua età. È una punta centrale classica, un 9 che si muove ed à bravo a giocare con la squadra. (…) Di Lautaro a quell’età, che ricordo bene perché lo seguii spesso anche io prima che arrivasse all’Inter, Kaio Jorge ha anche la furbizia. (…) Ai tempi dell’Inter avevamo parlato tanto di questo 2002 brasiliano e lo avevo segnalato a Piero Ausilio, ma non è che si possono comprare tutti i calciatori. In quel periodo noi, oltre che su Lautaro Martinez, avevamo investito su Martin Satriano (vedi articolo): pure lui è una punta con le potenzialità da big».

FONTE – Tuttosport – Filippo Cornacchia