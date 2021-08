Parma-Inter, Inzaghi dà fiducia a Satriano. Con lui Lautaro Martinez? – CdS

Parma-Inter è il penultimo test amichevole del precampionato dei nerazzurri. Il match, in programma questa sera alle 19:30, dovrebbe vedere in campo Satriano in coppia con Lautaro Martinez

SFIDA – L’Inter, questa sera, sarà in campo al “Tardini” contro il Parma per il penultimo test amichevole prima dell’inizio del campionato di Serie A. Inzaghi dovrà essere bravo a compattare e motivare il gruppo, scosso dalla partenza inaspettata di Lukaku, promesso sposo del Chelsea. Il tecnico nerazzurro, per la sfida con il Parma, dovrebbe puntare ancora su Martin Satriano, che si è ben distinto nel corso del precampionato nerazzurro. Assieme a lui, a completare l’attacco, ci sarà Lautaro Martinez, rientrato dalle vacanze e pronto a riprendersi l’Inter. In campo dovrebbero rivedersi anche Bastoni e Barella.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Satriano, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport