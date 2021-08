Boninsegna: «Lukaku? Insostituibile. Fuggi fuggi generale dall’Inter»

Roberto Boninsegna, ex attaccante, nel corso di una lunga intervista concessa al “Tuttosport” ha parlato dell’Inter e dell’imminente cessione di Lukaku al Chelsea

PARADOSSO – Boninsegna parla della cessione di Lukaku al Chelsea: «Mi sembra un paradosso che un calciatore come Lukaku, ossia l’artefice numero uno della vittoria dello scudetto, sia messo sul mercato. Logicamente uno vorrebbe conoscerne il motivo. Probabilmente il club aveva bisogno di monetizzare, altrimenti non esisterebbe alcuna ragione valida. Dare via un giocatore così, che ti ha fatto vincere e che è il tuo simbolo, è una grossa perdita per l’Inter. Sostituti? Si possono fare tutti i nomi che si vogliono, ma sostituire Romelu è impossibile».

SITUAZIONE – Boninsegna, infine, parla del possibile ridimensionamento dell’Inter: «Mi sembra che ci sia un fuggi fuggi generale dall’Inter. Spero di sbagliarmi, ma dall’esterno si ha questa percezione. Logicamente gli atleti, insieme ai procuratori, potranno pensare di andare. A Milano sembra in essere in atto una vera smobilitazione, per colpa di questi problemi economici di cui si parla».

Fonte: Simone Togna – Tuttosport