Marotta oggi ospite a Lissone per un corso di Dirigente addetto agli arbitri – CdS

Marotta dopo Bologna-Inter oggi sarà ospite a Lissone per un corso di “Dirigente addetto agli arbitri” e farà un breve intervento.

OSPITE – L’Amministratore Delegato dell’Inter, in qualità di consigliere federale e di presidente dell’Adise, è stato invitato a Lissone dove, organizzato dal settore tecnico della FIGC, dopo ieri anche oggi ci sarà una lezione per gli iscritti al corso “ Dirigente addetto agli arbitri ” tenuta da L capo degli arbitri Rocchi sull’utilizzo del VAR e su come si lavora nella VAR Room. Marotta sarà presente oggi per un breve intervento.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Burreddu

