Bologna-Inter, Perisic ancora il migliore ma non basta: le pagelle – CdS

L’Inter parte bene e sblocca subito il risultato con il solito Ivan Perisic migliore in campo, la squadra può controllare e gestire il vantaggio ma subisce il gol del pareggio e va in tilt, con Radu che la combina grossa. Di seguito le pagelle della squadra nerazzurra secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – L’Inter crolla a Bologna nella partita può importante del campionato, e lo fa con un errore del giovane Ionut Radu, chiamato a sostituire Samir Handanovic. Non ha responsabilità in occasione del gol del pareggio, ma lascia il pallone dell’1-2 consentendo a Sansone di segnare il gol vittoria: peggiore in campo e voto 4. Sufficiente tutta la difesa, compreso Federico Dimarco anche se si fa saltare in testa da Arnautovic in occasione del pareggio, nel secondo tempo però crea tante insidie: voto 6. Brozovic schermato da Barrow, ma continua a costruire gioco ed è l’ultimo a mollare: voto 6 anche per lui. Non incide, invece, Joaquin Correa, di lui si ricorda solo un colpo di testa che costringe Skorupski a fare una paratona, tutto qui: voto 5,5. Ancor peggio Edin Dzeko che non si fa mai vedere: voto 5. Medel in marcatura stretta su Lautaro Martinez, l’argentino manda alto anche le poche occasioni che ha: voto 5,5. Il migliore in campo anche stavolta è Ivan Perisic, ma non basta: pronti-via tunnel a Barrow bolide con il mancino che sblocca il risultato: voto 7.

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Beneforti

