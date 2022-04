Radu, l’errore costa caro. Contro l’Udinese ancora lui titolare per l’Inter? – CdS

L’errore di Ionut Radu adesso pone delle questioni importanti in casa Inter in vista della prossima sfida in campionato, cioè la trasferta di Udine in programma domenica 1 maggio.

UN DUBBIO – In vista della trasferta contro l’Udinese saranno fatte delle valutazioni riguardo le condizioni fisiche di Samir Handanovic, e quelle mentali di Ionut Radu. Il capitano dell’Inter ieri è andato in panchina per una contrattura all’obliquo esterno dell’addome. Un problema nella zona lombare venuto fuori dopo la rifinitura di martedì. Per la sfida contro l’Udinese si farà di tutto per recuperare Handanovic. Ora la scelta diventa fondamentale, anche se Radu è stato difeso da tutta la squadra, è evidente che la presenza di Samir cambia le cose.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Burreddu

