VIDEO – Atalanta-Torino 4-4, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Torino, recupero della ventesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 4-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



DI RIGORE – Atalanta-Torino 4-4 nel recupero della ventesima giornata di Serie A. Otto gol, quattro rigori e un pareggio che alla fine serve a poco all’Atalanta nella rincorsa all’Europa. Tre minuti e mezzo e ha già segnato il Torino, con Dennis Praet che va via a destra e crossa basso per la scivolata vincente di Antonio Sanabria. Poi cominciano i rigori: Ricardo Rodriguez sgambetta Davide Zappacosta, dal dischetto Luis Fernando Muriel fa 1-1 al 18′. Cinque minuti dopo schema da corner e spettacolare destro potente di Marten de Roon per il 2-1. Al 36′ pareggia il Torino, il rigore stavolta lo concede l’Atalanta con fallo di Remo Frueler su Sanabria: segna Sasa Lukic. E stessa cosa succede al 63′, quando Rafael Toloi ferma in area Tommaso Pobega e manda di nuovo dal dischetto Lukic che trasforma. Per il centrocampista seconda doppietta consecutiva dopo quella allo Spezia. Sanabria al 67′ crossa dalla destra, trova Freuler a completare una serata disastrosa per un clamoroso autogol. Il subentrato Mario Pasalic rimette in partita l’Atalanta, con inserimento centrale e piazzato sul primo palo al 78′. Poco dopo fallo di mano di David Zima in area, richiamato al VAR l’arbitro Rosario Abisso assegna il quarto rigore di una folle serata. Anche per Muriel doppietta dagli undici metri, è 4-4 all’84’.

Video con gli highlights di Atalanta-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.