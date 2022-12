Marchisio: «Lautaro Martinez decisivo nel suo momento più buio»

Incredibile quanto successo in Qatar, l’Argentina passa e supera l’Olanda nel modo più sorprendente possibile. Lautaro Martinez segna il rigore decisivo per la vittoria, Claudio Marchisio ha parlato così dell’attaccante dell’Inter dalla Rai per Il Circolo dei Mondiali.

DESTINO – La vittoria ai calci di rigore per l’Argentina contro l’Olanda sembrava un esito già scritto dal destino. Dopo l’ultima eliminazione per van Gaal dai Mondiali si ripete la storia, questa volta ai quarti di finale. Un 2-2 pirotecnico che ha portato alla lotteria finale, dove Lautaro Martinez è risultato decisivo con il rigore finale segnato. Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus, ha parlato così da Il Circolo dei Mondiali sulla Rai: «Lautaro Martinez ha segnato il rigore decisivo in un Mondiale non ancora al meglio. Nonostante il suo momento buio è riuscito a chiuderla e a portare alla vittoria l’Argentina».