Inter capolista, ma la Juventus dice no alla fuga: deciderà lo scontro diretto – TS

L’Inter mantiene il ritmo, la Juventus non molla l’inseguimento. Chi avrà la meglio sull’altra? TuttoSport si focalizza sul derby d’Italia in programma questo novembre.

CORSA A DUE – Quello in corso sembra sempre più il campionato targato Inter, ma anche Juventus. La squadra di Simone Inzaghi ha battuto con personalità anche un’Atalanta buonissima e dura a morire. Quella di Massimiliano Allegri, pur non brillando per gioco e costruzione, produce il minimo indispensabile per portare a casa altri tre punti con la Fiorentina. Col Milan fuori dai giochi, battuto dall’Udinese, ad inseguire la capolista Inter con un punto di vantaggio è quindi la Juventus. Secondo quanto si legge sull’edizione odierna di TuttoSport quella dei nerazzurri non può definirsi una vera e propria fuga, perché la squadra di Allegri le rimane col fiato sul collo. Visti i risultati, infatti, fra le due migliori difese del campionato si prevede una bella lotta per il raggiungimento dello scudetto. Uno dei momenti topici, in quest’ottica, sarà lo scontro diretto fra le due big d’Italia. Proprio questo mese, il 26 novembre, è previsto il derby d’Italia Juventus-Inter, decisivo per capire quale delle due conquisterà punti in più ulti allo stacco in classifica. Prima di allora ogni passo falso risulterà fatale.

Fonte: TuttoSport – Marco Bo