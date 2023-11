Inter, vincere per ‘riposarsi’. L’importanza della vittoria a Salisburgo

L’Inter di Simone Inzaghi è pronta a viaggiare in Austria per la trasferta (terzultima gara) di Salisburgo in Champions League. Da questa gara, passa un pezzo di scudetto.

VINCERE – Archiviata la vittoria d’oro di Bergamo, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara alla trasferta di Champions League contro il Salisburgo. L’obiettivo è dichiarato: vincere in Austria, prendersi i tre punti e qualificarsi agli ottavi con due turni di anticipo. L’eventuale vittoria di mercoledì, per l’Inter sarebbe una boccata d’ossigeno preziosa visto che poi si andrebbero a giocare con maggiore serenità Benfica-Inter del 29 novembre e Inter-Real Sociedad del 12 dicembre. Questo permetterebbe ai nerazzurri di concentrarsi mentalmente sul campionato e riservare anche qualche forza fisica in più per la corsa scudetto. Inzaghi, come lo scorso anno, punterà sempre alla vetta nel girone europeo, ma avere una qualificazione in tasca significherebbe “rilassarsi” in vista del trittico contro Juventus, Lazio e Napoli.

TURNOVER – L’eventuale qualificazione anticipata, permetterebbe a Simone Inzaghi di lavorare meglio sulle rotazioni tra difesa e centrocampo. Permettendo poi a Sanchez di avere più continuità mettendolo più spesso nella mischia. Stessa cosa, far riposare anche Hakan Calhanoglu e far crescere sui campi europei il talento di Asllani. Con l’accesso agli ottavi, l’Inter potrebbe evitare anche qualche acciacco fisico così da non rovinarsi il rush finale prima delle vacanze natalizie. Turnover fondamentale per i nerazzurri che stanno giocando a livelli altissimi dallo scorso giugno. Allo stesso tempo, Inzaghi – come già spiegato – non vuole perdere la testa del girone. La qualificazione è l’obiettivo della società, ma il primo posto darebbe anche uno sprint maggiore alle casse dei nerazzurri. Ogni singolo milione da poter investire, in questo momento, è fondamentale.