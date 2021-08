Inter assente a Istanbul, ma manca sempre meno al sorteggio di Champions League

L’Inter è in attesa di conoscere i suoi tre avversari in Champions League, che è pronta a partire. L’appuntamento è fissato nel pomeriggio in Turchia. Come riportato da “Sky Sport”, Marotta e compagnia non saranno presenti sul luogo

EVENTO A DISTANZA – Manca poco più di un’ora al collegamento per il sorteggio dei gironi di UEFA Champions League, in programma alle ore 18:00 (Inter-News.it sarà LIVE dalle 17:45 con tutti gli aggiornamenti in diretta). Non sarà presente a Istanbul (Turchia) l’Inter, che ha deciso di seguire da remoto il sorteggio, come confermato da “Sky Sport”. La delegazione nerazzurra guidata dall’AD Sport Beppe Marotta eviterà così la lunga trasferta e non è l’unica ad aver preso questa decisione. In casa nerazzurra le motivazioni sono di certo valide. Domani si scenderà in campo a Verona contro i padroni di casa dell’Hellas Verona, quindi priorità alla Serie A. E nel frattempo il mercato è arrivato alle sue ultime battute, magari non fermandosi all’acquisto di Joaquin Correa (vedi focus).