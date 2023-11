Inter, andamento dei prestiti: Stankovic miracoloso, Radu incolpevole (x6)

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. In Serie B Filip Stankovic è attore protagonista dell’ultima vittoria della Sampdoria. Mentre il pari ruolo Ionut Radu passa una domenica traumatica in casa del Manchester City.

RIEPILOGO PRESTITI – Gaetano Oristanio e Valentin Carboni non hanno in comune solo la trafila nelle giovanili dell’Inter. Bensì anche l’aver vinto ieri rispettivamente con Cagliari e Monza, firmando per di più un assist. L’attaccante classe 2002 dei sardi serve a Nicolas Viola il pallone dell’1-0 (qui gli highlights di Cagliari-Genoa). L’argentino invece assiste Lorenzo Colombo per la sua prima doppietta in Serie A nel 3-1 in casa del Verona. In Serie B giornata da incorniciare per Filip Stankovic. Non solo perché in Sampdoria-Palermo arriva una vittoria balsamica per i doriani, ma anche perché nel finale contribuisce ai tre punti con interventi a dir poco miracolosi. Cosa che invece non può dire Ionut Radu. Il portiere rumeno passa una domenica da dimenticare in casa del Manchester City, in cui è costretto a girarsi sei volte a raccogliere il pallone in rete. Per sua fortuna senza grosse colpe, poiché gli attaccanti di Pep Guardiola arrivavano davanti a lui indisturbati.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Cagliari-Genoa 2-1: titolare, sostituito al 64′, 1 assist

VALENTIN CARBONI (C) – Verona-Monza 1-3: in panchina, subentra all’66’, 1 assist

FRANCO CARBONI (D) – Verona-Monza 1-3: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Sampdoria-Palermo 1-0: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Sampdoria-Palermo 1-0: titolare, sostituito al 79′

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Cremonese-Spezia 3-0: titolare, 90′ in campo

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cosenza-Feralpisalò 1-1: titolare, sostituito all’83’

GABRIEL BRAZAO (P) – Ternana-Venezia 0-1: in panchina

IONUT RADU (P) – Manchester City-Bournemouth 6-1: titolare, 90′ in campo

JOAQUIN CORREA (A) – Marsiglia-Lille: in panchina, subentra al 77′

MARTIN SATRIANO (A) – Monaco-Brest 2-0: in panchina, subentra al 73′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Standard Liegi-Mechelen 1-1: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

MATTIA ZANOTTI (D) – Losanna-San Gallo 2-5: titolare, 90′ in campo

NIKOLA ILIEV (A) – CSKA 1948-Levski Sofia: in programma domani alle 16.30

EDDIE SALCEDO (A) – Eldense-Burgos 2-0: non convocato