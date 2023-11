Agresti: «Calhanoglu pazzesco! Inter? No infortuni, anche bravura»

Agresti ha detto la sua sull’Inter e sul percorso intrapreso in questa stagione. Una chiosa su Calhanoglu e sull’abilità a gestire i giocatori da parte dello staff di Inzaghi.

L’IMMAGINE − A Radio Radio Mattino Sport e News, Stefano Agresti fa l’istantanea sull’Inter: «Calhanoglu se non è il miglior giocatore della Serie A poco ci manca. Pazzesco. Giocatore di grandissima personalità, si è preso in mano l’Inter, ha tutto. Poi la palla che dà a Darmian è stupenda. L’Inter ha avuto il merito di trovare un equilibrio e la squadra che ha l’organico più ampio. Ma è anche vero che ha delle lacune. In avanti ha avuto il merito di non perdere per infortunio nessun giocatore e dal punto di vista degli infortuni l’Inter non ha avuto problemi. Quello di Pavard è un problema traumatico. Significa che lavorano bene anche durante la settimana e nella gestione dei giocatori».