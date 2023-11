Pavard, oggi il responso medico: le sensazioni in casa Inter – TS

Pavard mette in allarme i tifosi dell’Inter: l’infortunio contro l’Atalanta spaventa. Oggi gli esami, poi la previsione per la data di rientro. Le sensazioni in casa Inter riportate da TuttoSport.

PAURA – Le immagini di Benjamin Pavard a terra dolorante in Atalanta-Inter hanno lasciato per qualche minuto i tifosi nerazzurri col fiato sospeso. Tanta la paura di perdere il nuovo difensore per un brutto infortunio al ginocchio. Il comportamento del francese, che è addirittura rientrato in campo per esultare con i compagni, ha subito rassicurato gli spettatori. Resta, però, il trauma al ginocchio sinistro e la dinamica dell’incidente fisico. A spiegarlo è stato lo stesso Simone Inzaghi, al termine della sfida.

SPERANZE – Per essere certi della portata dell’infortunio di Pavard e per prevedere i tempi del recupero c’è bisogno del riscontro medico. Proprio oggi, come spiega TuttoSport, è in programma la risonanza magnetica che renderà tutto più chiaro. Intanto in casa Inter la speranza è quella che non sia qualcosa di più grave di una lussazione al ginocchio. In questo modo Pavard potrebbe tornare a disposizione di Inzaghi all’incirca dopo la metà di dicembre. Quindi tra un mese e mezzo, quando l’Inter dovrà affrontare la trasferta contro la Lazio e la sfida casalinga con i salentini del Lecce. Se così non dovesse essere e gli esami strumentali dovessero evidenziare un problema di entità più grave (come lesioni a legamenti, cartilagine e menisco) per quest’anno Pavard sarebbe costretto a salutare il campo.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna