Stankovic show, salva la Sampdoria nel finale: sconfitto il Palermo!

La Sampdoria va in vantaggio, poi rischia di venire raggiunta dal Palermo. Ma Stankovic si impone e nega il pareggio. Ecco come si è messo in mostra il portiere blucerchiato in prestito dall’Inter.

VITTORIA – Sampdoria-Palermo, sfida valida per la 12ª giornata del campionato di Serie B, termina 1-0. La sfida andata in scena al “Luigi Ferraris” alle ore 16:15 di questo pomeriggio, l’ha decisa l’unico gol messo a segno. Sono stati i padroni di casa, al 44′, ad andare in vantaggio grazie alla rete di Fabio Borini. L’attaccante blucerchiato, però, non è l’unico protagonista del match di Serie B. Anche Filip Stankovic si mette in mostra contro il Palermo. Il portiere, da quest’estate in prestito dall’Inter alla Sampdoria, salva il risultato sul finale di partita, permettendo ai suoi compagni di chiudere in vantaggio. Anche di Stankovic, dunque, il merito di aver portato a casa tre punti contro il Palermo.